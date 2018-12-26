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    В Украине отказались продлевать военное положение

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Украине истек срок военного положения, введенного месяц назад в десяти областях страны. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, президент Украины Петр Порошенко объявил, что не намерен просить о его продлении.

    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение в 10 областях Украины прекращается на основе всех составляющих текущей ситуации безопасности в Украине. 

    "Сейчас в 14.00 (16:00 по бакинскому времени) прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в государстве", - заявил он.

    По словам украинского лидера, выборы президента в стране пройдут 31 марта.

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