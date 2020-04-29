В Украине число случаев коронавируса приближается к 10 тыс.

Число инфицированных коронавирусом в Украине за сутки увеличилось на 456, до 9 866 человек, скончались еще 11 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболели 456 человек, из них 33 ребенка и 133 медицинских работника, госпитализированы 113 человек. За последние сутки зафиксированы 11 летальных случаев, большая часть из которых сопровождались хроническими заболеваниями", - сказал М. Степанов.

Глава ведомства отметил, что в целом за время пандемии заболели 9 866 человек, из которых 672 ребенка и 1 976 медиков. В целом выздоровели 1 103 человека, а 250 человек скончались.