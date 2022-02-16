На туркмено-афганской границе построят перерабатывающий промкомплекс

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время рабочего видеосовещания обсудил с членами правительства вопросы предлагаемого строительства перерабатывающего промышленного комплекса на туркмено-афганской границе.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время рабочего видеосовещания обсудил с членами правительства вопросы предлагаемого строительства перерабатывающего промышленного комплекса на туркмено-афганской границе.

Как передает Report, предложение о создании такого предприятия было озвучено правительственной делегацией Казахстана во время визита в Ашхабад.

По этому вопросу на совещании доложили зампредседателя Кабинета министров, министра иностранных дел Рашид Мередов, вице-премьер по АПК Эсенмырат Оразгелдыева и вице-премьер, курирующий торговлю и частный сектор Чары Гылыджов, являющийся сопредседателем Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Новый индустриальный парк предполагается разместить в приграничном Серхетабатском районе Марыйской области, где для функционирования перерабатывающего предприятия есть автодорожная и железнодорожная инфраструктура.

Бердымухамедов поручил вице-премьерам совместно с казахстанскими партнерами проработать детали будущего проекта, реализация которого сыграет значимую роль в развитии сотрудничества и кооперационных связей, позволит создать новые рабочие места.