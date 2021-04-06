О нас
Report Georgia
Аудио новости

На Туркменбашинском комплексе НПЗ планируется выпускать авиатопливо марки Jet A-1

На Туркменбашинском комплексе НПЗ планируется выпускать авиатопливо марки Jet A-1 Предприятие объявило тендер на организацию производства нового вида топлива
В регионе
6 апреля 2021 г. 15:53
На Туркменбашинском комплексе НПЗ планируется выпускать авиатопливо марки Jet A-1

Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов планирует выпускать авиационное топливо марки Jet A-1. Как сообщает Report, в настоящий момент на предприятии выпускается топливо марки ТС-1.

Jet A-1 предназначен для использования в газотурбинных двигателях воздушных судов Европы и Северной Америки. Он включен в международные документы и руководства по эксплуатации самолетов Airbus и Boeing.

Отличие марки Jet A-1 от применяемого в гражданской авиации Туркменистана авиакеросина ТС-1 состоит в основном в технологии производства. Jet A-1 проходит дополнительную гидроочистку, в его составе имеются антистатическая и стабилизирующая присадки, он экологически безопаснее, а температура вспышки на 10 градусов выше.

В связи с данным событием предприятие объявило тендер на организацию производства нового вида топлива.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkmenbashi Complex of Oil Refineries plans to produce aviation fuel Jet A-1

Новости партнеров

Самое читаемое

В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы
В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы
1 апреля 2021 г. 15:40
Брайза: Растущая азербайджано-туркменская дружба открывает новые возможности для Каспийского региона
Брайза: Растущая азербайджано-туркменская дружба открывает новые возможности для Каспийского региона
1 апреля 2021 г. 19:11
Инфекционист внесла ясность в вопрос о якобы наличии червей в медмасках
Инфекционист внесла ясность в вопрос о якобы наличии червей в медмасках
31 марта 2021 г. 17:30
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты Искандер
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты "Искандер"
31 марта 2021 г. 12:16
Стало известно, в чем обвиняют экс-главу аппарата ИВ Баку
Стало известно, в чем обвиняют экс-главу аппарата ИВ Баку
3 апреля 2021 г. 14:36
Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за сегодня
Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за сегодня
4 апреля 2021 г. 15:20
Министр о причинах закрытия школ в ряде городов и районов
Министр о причинах закрытия школ в ряде городов и районов
1 апреля 2021 г. 16:16
В Азербайджане выявлено 2 237 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено 2 237 случаев заражения коронавирусом
31 марта 2021 г. 15:43
Ахмед Ахмедзаде освобожден от должности
Ахмед Ахмедзаде освобожден от должности
2 апреля 2021 г. 15:28
5 апреля в Азербайджан доставят 84 тыс. доз вакцины AztraZeneca
5 апреля в Азербайджан доставят 84 тыс. доз вакцины "AztraZeneca"
30 марта 2021 г. 20:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi