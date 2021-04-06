На Туркменбашинском комплексе НПЗ планируется выпускать авиатопливо марки Jet A-1

Предприятие объявило тендер на организацию производства нового вида топлива

Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов планирует выпускать авиационное топливо марки Jet A-1. Как сообщает Report, в настоящий момент на предприятии выпускается топливо марки ТС-1.

Jet A-1 предназначен для использования в газотурбинных двигателях воздушных судов Европы и Северной Америки. Он включен в международные документы и руководства по эксплуатации самолетов Airbus и Boeing.

Отличие марки Jet A-1 от применяемого в гражданской авиации Туркменистана авиакеросина ТС-1 состоит в основном в технологии производства. Jet A-1 проходит дополнительную гидроочистку, в его составе имеются антистатическая и стабилизирующая присадки, он экологически безопаснее, а температура вспышки на 10 градусов выше.

В связи с данным событием предприятие объявило тендер на организацию производства нового вида топлива.