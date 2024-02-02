На турецком телеканале Haber Global обсудили деструктивную политику Франции на Кавказе

Турецкий телеканал Haber Global обсудил план Франции по осуществлению деструктивной политики в регионе, а также политику вооружения Армении.

На турецком телеканале Haber Global прошло обсуждение относительно деструктивной политики Франции регионе, в том числе вооружения этой страной Армении.

Как сообщает Report , в ходе обсуждения были процитированы мнения, высказанные президентом Ильхамом Алиевым 1 февраля во время встречи с Генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом.

Были высказаны мнения о том, что Франция, которая в течение 30 лет не могла прийти к какому-либо решению в качестве сопредседателя бывшей Минской группы ОБСЕ, на этот раз пытается развязать новую войну в регионе.

В программе также был затронут вопрос ухода азербайджанской делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы на неопределенный срок. Кроме того, были упомянуты требования корсиканцев о независимости.