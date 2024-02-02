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На турецком телеканале Haber Global обсудили деструктивную политику Франции на Кавказе

На турецком телеканале Haber Global обсудили деструктивную политику Франции на Кавказе Турецкий телеканал Haber Global обсудил план Франции по осуществлению деструктивной политики в регионе, а также политику вооружения Армении.
В регионе
2 февраля 2024 г. 21:59
На турецком телеканале Haber Global обсудили деструктивную политику Франции на Кавказе

На турецком телеканале Haber Global прошло обсуждение относительно деструктивной политики Франции регионе, в том числе вооружения этой страной Армении.

Как сообщает Report, в ходе обсуждения были процитированы мнения, высказанные президентом Ильхамом Алиевым 1 февраля во время встречи с Генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом.

Были высказаны мнения о том, что Франция, которая в течение 30 лет не могла прийти к какому-либо решению в качестве сопредседателя бывшей Минской группы ОБСЕ, на этот раз пытается развязать новую войну в регионе.

В программе также был затронут вопрос ухода азербайджанской делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы на неопределенный срок. Кроме того, были упомянуты требования корсиканцев о независимости.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin “Haber Global” telekanalında Fransanın Qafqazda dağıdıcı siyasəti müzakirə olunub

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