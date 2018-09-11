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    На турецко-иранской границе прогремел взрыв, ранены 5 военнослужащих

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ На турецко-иранской границе прогремел взрыв. 

    Как сообщает Report со ссылкой на DHA, инцидент произошел 11 сентября у подножия горы Агрыдаг в районе Аралыг турецкой провинции Игдыр. 

    Самодельное взрывное устройство сработало в то время, когда военнослужащие на военном автомобиле производили проверку вдоль пограничной стены между двумя странами. В результате пострадали 5 турецких военнослужащих. 

    Находившиеся в автомобиле военнослужащие получили травмы различной степени тяжести, однако угрозы для их жизни нет. 

    На месте происшествия проводится операция, ведется расследование. 

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