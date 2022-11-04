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На турецко-грузинской границе образовалась 10-километровая очередь из грузовиков

На турецко-грузинской границе образовалась 10-километровая очередь из грузовиков Очередь из грузовиков, ожидающих досмотра на пограничном пункте "Сарп" между Турцией и Грузией, протянулась на 10 километров.
В регионе
4 ноября 2022 г. 16:57
На турецко-грузинской границе образовалась 10-километровая очередь из грузовиков

Очередь из грузовиков, ожидающих досмотра на пограничном пункте "Сарп" между Турцией и Грузией, протянулась на 10 километров.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Haber Global.

Сообщается, что грузинская сторона остановила грузовики, двигающиеся в Россию и Беларусь. Водители фур жалуются, что им приходится долго простаивать в очереди.

Отмечается, что эта ситуация коснулась и грузовиков азербайджанских транспортных компаний.

По этой причине и на грузинской стороне границы произошло скопление грузовых машин.

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Версия на английском языке Trucks form 10-km long queue on Turkiye-Georgia border
Версия на азербайджанском языке Türkiyə-Gürcüstan sərhədində yük maşınlarının 10 km-lik növbəsi yaranıb

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