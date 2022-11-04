На турецко-грузинской границе образовалась 10-километровая очередь из грузовиков

Очередь из грузовиков, ожидающих досмотра на пограничном пункте "Сарп" между Турцией и Грузией, протянулась на 10 километров.

Очередь из грузовиков, ожидающих досмотра на пограничном пункте "Сарп" между Турцией и Грузией, протянулась на 10 километров.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Haber Global.

Сообщается, что грузинская сторона остановила грузовики, двигающиеся в Россию и Беларусь. Водители фур жалуются, что им приходится долго простаивать в очереди.

Отмечается, что эта ситуация коснулась и грузовиков азербайджанских транспортных компаний.

По этой причине и на грузинской стороне границы произошло скопление грузовых машин.