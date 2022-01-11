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На турецко-азербайджанской границе замечен леопард

На турецко-азербайджанской границе замечен леопард Леопарда видели в турецкой провинции Игдыр, которая граничит с Азербайджаном, а также с Ираном и Арменией.
В регионе
11 января 2022 г. 07:46
На турецко-азербайджанской границе замечен леопард
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На границе с Азербайджаном появился леопард – фотоловушка зафиксировала хищника в турецкой провинции Игдыр.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Мэр Игдыра Мустафа Гюзелкая поделился снимками с камер наблюдения в социальных сетях.

Профессор Университета Коч Чаган Шекерджиоглу сказал, что ареал леопарда заканчивается в 15 километрах от границы провинции Игдыр. "Они осваивают новые территории, двигаясь в направлении Нахчыванской Автономной Республики и еще дальше, на земли соседних стран. Мы ждали, когда хищник расселится и у нас", - сказал он.

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Версия на английском языке Leopard spotted on Turkish-Azerbaijani border
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Azərbaycanla sərhədində bəbir görünüb

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