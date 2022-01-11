На турецко-азербайджанской границе замечен леопард

Леопарда видели в турецкой провинции Игдыр, которая граничит с Азербайджаном, а также с Ираном и Арменией.

На границе с Азербайджаном появился леопард – фотоловушка зафиксировала хищника в турецкой провинции Игдыр.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Мэр Игдыра Мустафа Гюзелкая поделился снимками с камер наблюдения в социальных сетях.

Профессор Университета Коч Чаган Шекерджиоглу сказал, что ареал леопарда заканчивается в 15 километрах от границы провинции Игдыр. "Они осваивают новые территории, двигаясь в направлении Нахчыванской Автономной Республики и еще дальше, на земли соседних стран. Мы ждали, когда хищник расселится и у нас", - сказал он.