​​На торжествах в Москве по случаю 70-летия победы Турцию представит посол

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ На предстоящих в Москве 9 мая торжествах по случаю 70-летия победы Турция будет представлена на уровне посла.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявили в посольстве Турции в России.

"На торжествах по случаю Дня победы в Москве Турцию будет представлять посол страны в РФ господин Умит Ярдым", - говорится в информации.

Отмечается, что ранее спикер Великого национального собрания Турции Джемиль Чичек не исключал возможности участия на торжествах в Москве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.