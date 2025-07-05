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На торгпредство России в Швеции напали с использованием дрона

На торгпредство России в Швеции напали с использованием дрона Очередное нападение на торговое представительство России в Швеции совершено в Стокгольме.
В регионе
5 июля 2025 г. 16:16
На торгпредство России в Швеции напали с использованием дрона

Очередное нападение на торговое представительство России в Швеции совершено в Стокгольме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом указывается в сообщении, размещенном в Telegram-канале дипмиссии.

С беспилотника на территорию был сброшен пакет с краской.

"5 июля 2025 года около 03:30 торговое представительство России в Швеции, являющееся неотъемлемой частью российской дипломатической миссии, вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской. Предыдущая такая атака произошла 17 июня", - говорится в тексте.

Подобные нападения на посольство и торгпредство России продолжаются более года, напоминают в посольстве. "Неоднократно обращались к шведской полиции и в МИД Швеции с призывами пресечь такие атаки и выполнять в полном объеме обязательства шведского государства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий. Результатов, как видим, по-прежнему нет. Возникает закономерный вопрос: шведские власти не могут или не хотят расследовать эти инциденты и обеспечить защиту диппредставительств?" - спрашивают дипломаты.

В посольстве требуют "полноценного расследования этой, а также предыдущих атак БПЛА против посольства и торгпредства России, установления инициаторов и исполнителей этих акций, привлечения их к ответственности, недопущения подобных нападений впредь". "В Стокгольме должны понимать, что шведские власти несут всю полноту ответственности за развитие этой ситуации", - подчеркнуто в сообщении.

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