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    На территории Турции сбит беспилотник

    Органы безопасности начали проводить экстренные операции

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ На турецко-сирийской границе сбит еще один беспилотник (БПЛА).

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, БПЛА упал в квартале Гюлова района Кумлу турецкой провинции Хатай. Органы безопасности начали проводить экстренные операции.

    Напомним, что 16 октября турецкие Военно-воздушные силы сбили БПЛА, нарушивший воздушное пространство страны. Согласно информации, данный аппарат был произведен в России. Приграничную с Турцией сирийскую территорию контролирует PYD, являющийся террористический крылом РПК. 

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