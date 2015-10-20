На территории Турции сбит беспилотник

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ На турецко-сирийской границе сбит еще один беспилотник (БПЛА).

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, БПЛА упал в квартале Гюлова района Кумлу турецкой провинции Хатай. Органы безопасности начали проводить экстренные операции.

Напомним, что 16 октября турецкие Военно-воздушные силы сбили БПЛА, нарушивший воздушное пространство страны. Согласно информации, данный аппарат был произведен в России. Приграничную с Турцией сирийскую территорию контролирует PYD, являющийся террористический крылом РПК.