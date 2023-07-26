На территории Турции были зафиксированы два землетрясения

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в городе Синджик провинции Адыяман.

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в городе Синджик провинции Адыяман.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров.

Еще одно землетрясения произошло на территории провинции Эрзурум, в городе Тортум. Магнитуда составила 3,6.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

На данный момент информации о разрушениях и пострадавших в результате двух землетрясений нет.