На территории России и Беларуси стартовали учения "Запад-2017"

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Стратегические учения "Запад-2017" вооруженных сил Союзного государства России и Беларуси начались в четверг на территории двух стран, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В учениях принимают участие до 12,7 тыс. военнослужащих (от Беларуси - около 7,2 тыс. человек, от России - около 5,5 тыс. военных).

Отработка тактических эпизодов с боевыми стрельбами, применением сил и средств авиации и войск ПВО пройдет на трех полигонах на территории России (Лужский, Струги Красные и Правдинский), а также на шести белорусских полигонах (Лепельский, Лосвидо, Борисовский, Осиповический, Ружанский, Домановский) и на участке местности Дретунь.

Как подчеркивают в российском министерстве обороны, учения носят сугубо оборонительный характер и не направлены против каких-либо государств или групп стран.

"Основными целями учения являются - совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики планирования мероприятий военного характера и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов", - отмечают в ведомстве.