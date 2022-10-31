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На территории Молдовы упала российская ракета, сбитая украинской системой ПВО

На территории Молдовы упала российская ракета, сбитая украинской системой ПВО На севере Молдовы упала российская ракета, которую сбила украинская система противовоздушной обороны.
В регионе
31 октября 2022 г. 13:41
На территории Молдовы упала российская ракета, сбитая украинской системой ПВО

На севере Молдовы упала российская ракета, которую сбила украинская система противовоздушной обороны.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявили в МВД Молдовы.

"Сегодня утром в севере города Наславча в Республике Молдова на границе с Украиной упала ракета, сбитая украинской противовоздушной системой", - сказано в сообщении.

Информации о жертвах нет, однако повреждены окна нескольких домов.

Как сообщила украинская сторона, сегодня утром была совершена атака беспилотников на Днестровскую дамбу, которая находится в 10 км от дамбы Наславча. В результате этого повреждены электрические компоненты дамбы. Но украинские власти заявляют, что на данный момент угрозы наводнения нет. Силы МВД оцепили район падения ракеты, на месте работает специальная группа.

Отметим, что сегодня украинские силы ПВО сбили 44 из 50 российских ракет.

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