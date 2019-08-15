​На территории Кремля обезвредили бомбу

Бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили и обезвредили на территории так называемого "ледника" (ледяного погреба) на территории Московского Кремля, что стало причиной приостановки работы археологов и работников СМИ в Большом Кремлевском сквере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил комендант Московского Кремля Сергей Хлебников.

"Была обнаружена авиационная бомба, по всей вероятности, времен Великой Отечественной войны, - рассказал он. - Этот снаряд, бомба не разорвалась, была скрыта большим слоем земли".

По его словам, боеприпас эвакуирован с территории Московского Кремля.