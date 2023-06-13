На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар

Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодаре. Возгорание уже удалось локализовать.

Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодаре. Возгорание уже удалось локализовать.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Около 06:20 загорелась колонна для переработки дизельного топлива на территории Краснодарского НПЗ", - сказал собеседник агентства. Пожару был присвоен четвертый номер сложности.

В экстренных службах уточнили, что около 07:00 объявлена локализация на площади 20 кв. м, пожар носит техногенный характер. Пострадавших нет.

Угрозы распространения огня нет, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона в понедельник. "Происходит горение установки по сжиганию избыточного газа, расположенной на газовой колонке, угрозы распространения нет. Пострадавших нет. Причины пожара уточняются", - говорится в сообщении оперштаба.

В Telegram-канале мэрии Краснодара сообщили, что в ликвидации возгорания задействовали 130 человек и 26 единиц техники. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в свою очередь подтвердили факт возгорания, уточнив, что произошел сброс на факельный стояк НПЗ, наблюдается контролируемое горение.