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На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар

На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодаре. Возгорание уже удалось локализовать.
В регионе
13 июня 2023 г. 09:28
На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар

Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодаре. Возгорание уже удалось локализовать.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Около 06:20 загорелась колонна для переработки дизельного топлива на территории Краснодарского НПЗ", - сказал собеседник агентства. Пожару был присвоен четвертый номер сложности.

В экстренных службах уточнили, что около 07:00 объявлена локализация на площади 20 кв. м, пожар носит техногенный характер. Пострадавших нет.

Угрозы распространения огня нет, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона в понедельник. "Происходит горение установки по сжиганию избыточного газа, расположенной на газовой колонке, угрозы распространения нет. Пострадавших нет. Причины пожара уточняются", - говорится в сообщении оперштаба.

В Telegram-канале мэрии Краснодара сообщили, что в ликвидации возгорания задействовали 130 человек и 26 единиц техники. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в свою очередь подтвердили факт возгорания, уточнив, что произошел сброс на факельный стояк НПЗ, наблюдается контролируемое горение.

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