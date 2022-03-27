На ТЭЦ в Казахстане из-за обрушения дымовой трубы остановили три котла

Три котла теплоэлектростанции ТЭЦ-2 в Петропавловске остановлены из-за произошедшего ранее обрушения части дымовой трубы.

Три котла теплоэлектростанции ТЭЦ-2 в Петропавловске остановлены из-за произошедшего ранее обрушения части дымовой трубы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

В сообщении говорится о том, что под влиянием отрицательных температур (13 градусов мороза) произошло промерзание импульсных трубок из-за открытого теплового контура.

"Причины - разгерметизация цеха вследствие обрушения дымовой трубы, которое произошло 20 марта, и понижение температуры наружного воздуха. Это повлекло останову трех котлов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к настоящему моменту импульсные трубки отогреты, на станции работает три котла, начата растопка четвертого котла, в ближайшее время будет включен в работу пятый котлоагрегат.

20 марта, предположительно, из-за сильного ветра частично обрушилась одна из дымовых труб теплоэлектростанции, погибла сотрудница ТЭЦ-2. Авария привела к отключению теплоснабжения в Петропавловске и ряде других населенных пунктов. Правоохранительные органы завели уголовное дело в отношении руководства предприятия о недобросовестном отношении к обязанностям, задержаны директор и главный инженер.