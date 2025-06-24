На супругу Пашиняна журналист подал в суд, потребовав компенсацию в более чем $5 тыс.

Армянский журналист Борис Мурази подал в суд на супругу премьер-министра Армении Анну Акопян.

Армянский журналист Борис Мурази подал в суд на супругу премьер-министра Армении Анну Акопян.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Мурази требует от Акопян опровержения, по его словам, клеветнических, фейковых сведений, принесения извинений и компенсации в размере 2 млн драмов ($5,2 тыс.).

"Да, подтверждаю ваши сведения. Для меня это – не личный вопрос. Она распространила фейки о десятках людей, оклеветала священнослужителей, опубликовала грязнейшую запись обо мне. Я подал судебный иск и заставлю члена семьи Пашиняна ответить за антиобщественное поведение", – заявил он изданию.

Он сказал, что деньги, которые получит от Акопян в качестве компенсации, потратит не на личные цели, а на "важное дело", о котором сообщит в ближайшие дни.