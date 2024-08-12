На стройке в Воронеже упал лифт крана, есть погибшие и раненый

Два человека погибли, один госпитализирован в результате падения лифта башенного крана на стройке в Воронеже.

Два человека погибли, один госпитализирован в результате падения лифта башенного крана на стройке в Воронеже.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкойм на представителя экстренных служб города.

"Вызов медицинских бригад по адресу улица Ворошилова, 10/2 поступил в 10.16 мск (понедельника). Падение с высоты - оборвало лифт башенного крана. Сняли одного пострадавшего, мужчину 44 лет, отправили в больницу скорой медицинской помощи. Еще двое погибших, они наверху, их спустят вниз", - сказал он.

По его словам, оборвавшийся лифт остановился на уровне 11-го этажа.