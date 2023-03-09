На Ставрополье пять человек пострадали от взрыва гранаты

В Ставропольском крае, в районном центре Изобильный, в ходе бытового конфликта один из его участников применил взрывное устройство. В результате инцидента пострадали пять человек. Они госпитализированы.

В Ставропольском крае, в районном центре Изобильный, в ходе бытового конфликта один из его участников применил взрывное устройство. В результате инцидента пострадали пять человек. Они госпитализированы.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на главу района Владимир Форостянов.

По данным Минздрава края, четверо из пострадавших помещены в травматологию и хирургию, одного в связи с ухудшением состояния перевели в реанимацию.

На месте работают представители правоохранительных органов, которые проводят доследственную проверку по данному инциденту. Личности участников конфликта уже установлены.

Сообщение о взрыве недалеко от автостанции предположительно в кафе поступило в дежурную часть полиции города Изобильного 9 марта утром.

По предварительной информации, устройство было взорвано в одном из домов. Его использовал один из участников драки, после чего он сел в попутную машину и уехал. Правоохранительные органы объявили его в розыск.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили чеку от гранаты.