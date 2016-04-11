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    На Ставрополье введен режим контртеррористической операции

    Власти Ставропольского края взяли под круглосуточную охрану все соцучреждения и отменили массовые мероприятия

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Режим контртеррористической операции (КТО) введен на Ставрополье в связи с нападением на районный отдел полиции, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    "Происшествие имеет все признаки теракта", - сообщили источники в силовых структурах.  Личности нападавших пока не установлены.

    Власти Ставропольского края взяли под круглосуточную охрану все больницы, школы и детские сады,  отменили массовые мероприятия в регионе после ЧП в Новоселецком районе, где было совершено нападение на отдел полиции. 

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