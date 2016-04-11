На Ставрополье введен режим контртеррористической операции

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Режим контртеррористической операции (КТО) введен на Ставрополье в связи с нападением на районный отдел полиции, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Происшествие имеет все признаки теракта", - сообщили источники в силовых структурах. Личности нападавших пока не установлены.

Власти Ставропольского края взяли под круглосуточную охрану все больницы, школы и детские сады, отменили массовые мероприятия в регионе после ЧП в Новоселецком районе, где было совершено нападение на отдел полиции.