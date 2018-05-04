 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На Ставрополье уничтожены двое планировавших теракты

    Задержанные организовали подпольное изготовление взрывчатки и успели изготовить одну самодельную бомбу

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В результате спецоперации в городе Невинномысске при попытке задержания нейтрализованы оказавшие вооружённое сопротивление двое планировавших совершение террористических актов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в ФСБ России.

    По уточнённым данным, задержанные организовали подпольное изготовление взрывчатки и успели изготовить одну самодельную бомбу.

    В ходе спецоперации у них изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты. По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi