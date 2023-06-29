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На станции Бирюлево в Москве сошли с рельсов шесть грузовых вагонов

На станции Бирюлево в Москве сошли с рельсов шесть грузовых вагонов Шесть грузовых вагонов с цементом сошли с рельсов на станции Бирюлево в Москве.
В регионе
29 июня 2023 г. 15:40

Шесть грузовых вагонов с цементом сошли с рельсов на станции Бирюлево в Москве.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на "Российские железные дороги" (РЖД).

"Сегодня в 13:07 на станции Бирюлево-Товарная произошел сход 6 грузовых вагонов (груз - цемент). Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Движение по станции приостановлено, ведутся работы по ликвидации последствий происшествия. Ожидаются задержки пассажирских/пригородных поездов Павелецкого направления и Аэроэкспрессов в аэропорт "Домодедово", - сообщили в РЖД.

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