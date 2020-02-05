 Наверх

На Стамбул надвигается cильный ураган

На Стамбул надвигается cильный ураган

Штормовое предупреждение объявлено в Стамбуле, частично отменено паромное сообщение на Босфоре.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило Главное управление метеорологии Турции.

Турецкие метеорологи предупредили о надвигающемся на Стамбул ураганном ветре скоростью до 100 км/ч. 

Отменено большинство рейсов паромного сообщения на Босфоре, метеорологи предупреждают об опасности падения плохо закрепленных конструкций, элементов крыш, деревьев, столбов и вызванных ветром нарушений тяги в дымовых трубах домов с печным отоплением, что может приводить к отравлению угарным газом.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!