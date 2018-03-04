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    На Собчак напали в центре Москвы - ВИДЕО

    Один человек вылил на Собчак воду и сильно толкнул — так, что она упала

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ На кандидата в президенты России Ксению Собчак совершено нападение в центре Москвы.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу предвыборного штаба.

    «На выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева, на Ксению Собчак напал Алан Дзуцев, личный помощник депутата Алексея Шапошникова. С криками «Это за Жириновского» он вылил на Собчак воду и сильно толкнул — так, что она упала», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что охрана задержала хулигана.

    «Полиция приехала, оформляют протокол. Адвокаты выехали на место происшествия», — рассказали в штабе.

    28 февраля в ходе предвыборных дебатов на телевидении Ксения Собчак, выдвигающаяся от партии «Гражданская инициатива» облила водой кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского.

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