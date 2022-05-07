На следующей неделе в Киев прибудет глава МИД Германии

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок прибудет в Киев на следующей неделе.

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок прибудет в Киев на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает "Европейская правда".

Глава немецкого МИД посетит столицу Украины во вторник, 10 мая, заявил источник.

Ранее западные СМИ узнали, что президент Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Олафа Шольца пойти на "сильный шаг" - посетить Киев 9 мая.

Сам Шольц сказал, что скоро Киев посетит Анналена Бербок.

В начале мая глава МИД Германии говорил, что ее страна несет ответственность за поддержку Украины.