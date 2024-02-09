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На следующей неделе в Брюсселе пройдет заседание Совета партнерства Армения-ЕС

На следующей неделе в Брюсселе пройдет заседание Совета партнерства Армения-ЕС Пятое заседание Совета партнерства ЕС-Армения состоится в Брюсселе 13 февраля.
В регионе
9 февраля 2024 г. 14:00
На следующей неделе в Брюсселе пройдет заседание Совета партнерства Армения-ЕС

Пятое заседание Совета партнерства ЕС-Армения состоится в Брюсселе 13 февраля.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Евросовета.

Стороны обменяются мнениями о ходе реализации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения и приоритетах партнерства, также коснутся политического диалога и реформ в сфере демократии, верховенства закона и прав человека, экономического, торгового сотрудничества, а также миграции и перспектив начала диалога по либерализации визового режима. Участники заседания обменяются мнениями по политическим вопросам, включая региональные вопросы, внешнюю политику и политику безопасности.

Совет партнерства возглавит Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, армянскую делегацию – глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Четвертое заседание Совета партнерства Армения-ЕС состоялось в Брюсселе в мае 2022 года.

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