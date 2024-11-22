На следующей неделе пройдет экстренное заседание Совета Украина-НАТО

Экстренное заседание Совета Украина-НАТО пройдет 26 ноября для обсуждения последствий применения новой российской ракеты по объекту оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

Экстренное заседание Совета Украина-НАТО пройдет 26 ноября для обсуждения последствий применения новой российской ракеты по объекту оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на свои диписточники.

Отметим, что вчера в своем обращении к гражданам России президент Владимир Путин заявил о том, что РФ нанес по Южмашу (ПО "Южный машиностроительный завод" имени А. М. Макарова") удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.