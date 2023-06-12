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На следующей неделе Пашинян примет участие в заседании комиссии по 44-дневной войне

На следующей неделе Пашинян примет участие в заседании комиссии по 44-дневной войне Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 июня примет участие в заседании временной комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны в Карабахе.
В регионе
12 июня 2023 г. 12:03
На следующей неделе Пашинян примет участие в заседании комиссии по 44-дневной войне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 июня примет участие в заседании временной комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны в Карабахе.

Как передает со ссылкой на Report Sputnik-Армения, об этом сообщает комиссия по обороне и безопасности Национального собрания, на базе которой и сформирована временная структура. Отмечается, что комиссия получила от премьера положительный ответ на приглашение. Заседание состоится в 10:00.

Ранее в комиссии побывали и на вопросы ее членов ответили экс-глава МИД Зограб Мнацаканян, бывший и действующий начальники Генштаба Оник Гаспарян и Эдвард Асрян, и ряд других должностных лиц.

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Версия на английском языке Pashinyan to attend session of commission on 44-day war
Версия на азербайджанском языке Paşinyanın İstintaq Komissiyasında çıxış edəcəyi tarix açıqlanıb

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