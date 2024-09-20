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На следующей неделе ожидается заседание СБ ООН по взрывам на "Северных потоках"

На следующей неделе ожидается заседание СБ ООН по взрывам на "Северных потоках" Cовбез ООН 26 сентября проведет заседание в связи со взрывами на газопроводах "Северные потоки".
В регионе
20 сентября 2024 г. 11:49
На следующей неделе ожидается заседание СБ ООН по взрывам на Северных потоках

Cовбез ООН 26 сентября проведет заседание в связи со взрывами на газопроводах "Северные потоки".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в ходе брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях IV Евразийского женского форума.

По ее словам, российская сторона намерена довести до конца расследования произошедших в сентябре 2022 года взрывов на "Северных потоках".

"Приложим все усилия, в том числе в рамках многосторонних форматов, для того, чтобы правда стала достоянием общественности. Среди очередных шагов - запланированное на 26 сентября заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям на российских газопроводах", - отметила она.

В результате серии взрывов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции были разрушены обе нитки "Северного потока-1" и одна из двух нитей "Северного потока-2".

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