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На складе в воинской части произошел взрыв - ВИДЕО

На складе в воинской части произошел взрыв - ВИДЕО

В больницы Арыси (Казахстан) обратились 34 человека.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявили в управлении здравоохранения Туркестанской области. Состояние троих врачи оценивают как тяжелое. 

"За помощью обратились около 10-11 человек, пострадавших после взрыва. Пока не могу сказать какие у них травмы, их осматривают врачи", - сообщили в приемном отделении больницы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил главам МВД, Минобороны и администрации Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий взрывов, обеспечить безопасность населения и выяснить причины случившегося.

Город Арысь будет полностью эвакуирован. 

12.16

Жителей Арыси (Казахстан) срочно вывозят из города, где на складах боеприпасов в одной из воинских частей произошел взрыв, передает Report со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Все мероприятия организуют департамент по ЧС, акиматы Туркестанской области и Шымкента. В Шымкенте, по данным пресс-службы ЧС Туркестанской области, открыты 15 эвакуационных пунктов, куда уже в ближайшее время доставят людей.

40 автобусов уже выехали за первой партией жителей. Всего в Арыси проживает около 43 тысяч человек.

На месте ЧП, по данным пресс-службы города Арысь, работают 52 человек личного состава и 12 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области, также четыре единицы техники, 23 человека личного состава и один кинологический расчет из Шымкента.

Устанавливается информация о пострадавших. Создана рабочая группа во главе акимом области Умирзаком Шукеевым. 

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