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На шахте в Якутии обрушилась порода, погиб рабочий

На шахте в Якутии обрушилась порода, погиб рабочий Обрушение породы в очистном забое произошло на шахте в Нерюнгринском районе Якутии, один человек погиб.
В регионе
8 октября 2024 г. 10:02
На шахте в Якутии обрушилась порода, погиб рабочий

Обрушение породы в очистном забое произошло на шахте в Нерюнгринском районе Якутии, один человек погиб.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"На шахте "Восточная Денисовская" в Нерюнгринском районе произошло обрушение породы в очистном забое. На аварийном участке находились четыре человека: трое эвакуировались сами, еще один оказался под завалом. Тело горнорабочего извлекли сотрудники Военизированной горноспасательной части МЧС России", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, обрушение породы произошло во время проведения проходческих работ. Для установления причин и условий гибели мужчины ожидается прибытие следственно-оперативной группы. Всего к аварийно-спасательным работам привлечены 16 человек и 3 единицы техники.

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