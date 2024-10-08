На шахте в Якутии обрушилась порода, погиб рабочий

Обрушение породы в очистном забое произошло на шахте в Нерюнгринском районе Якутии, один человек погиб.

Обрушение породы в очистном забое произошло на шахте в Нерюнгринском районе Якутии, один человек погиб.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"На шахте "Восточная Денисовская" в Нерюнгринском районе произошло обрушение породы в очистном забое. На аварийном участке находились четыре человека: трое эвакуировались сами, еще один оказался под завалом. Тело горнорабочего извлекли сотрудники Военизированной горноспасательной части МЧС России", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, обрушение породы произошло во время проведения проходческих работ. Для установления причин и условий гибели мужчины ожидается прибытие следственно-оперативной группы. Всего к аварийно-спасательным работам привлечены 16 человек и 3 единицы техники.