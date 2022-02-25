На шахте в Ростовской области обрушилась горная порода, под завалами остались рабочие

Горная порода обрушилась в шахте "Обуховская" в Ростовской области, под завалами находятся трое рабочих.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель экстренных служб.
"В результате обрушения породы в шахте "Обуховская" в городе Зверево на глубине порядка 550 метров под завалами, по предварительным данным, находятся трое горнорабочих", — сказал собеседник агентства.
Они живы и вышли на связь.
В региональном управлении МЧС уточнили, что к операции привлечен 31 человек и пять единиц техники.