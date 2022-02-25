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На шахте в Ростовской области обрушилась горная порода, под завалами остались рабочие

На шахте в Ростовской области обрушилась горная порода, под завалами остались рабочие Горная порода обрушилась в шахте "Обуховская" в Ростовской области, под завалами находятся трое рабочих.
В регионе
25 февраля 2022 г. 11:20
На шахте в Ростовской области обрушилась горная порода, под завалами остались рабочие

Горная порода обрушилась в шахте "Обуховская" в Ростовской области, под завалами находятся трое рабочих.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель экстренных служб.

"В результате обрушения породы в шахте "Обуховская" в городе Зверево на глубине порядка 550 метров под завалами, по предварительным данным, находятся трое горнорабочих", — сказал собеседник агентства.

Они живы и вышли на связь.

В региональном управлении МЧС уточнили, что к операции привлечен 31 человек и пять единиц техники.

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