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На шахте в Кузбассе после ЧП пропали погиб один человек

На шахте в Кузбассе после ЧП пропали погиб один человек На шахте "Листвяжная" в Кузбассе после ЧП пропали погиб один человек.
В регионе
25 ноября 2021 г. 10:21
На шахте в Кузбассе после ЧП пропали погиб один человек

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе после ЧП пропали погиб один человек.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Число пострадавших составило 43, два человека в тяжелом состоянии, 41 - легкой и средней тяжести.

10.12

Местонахождение 49 горняков пока не установлено после пожара на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, предположительно, они самостоятельно поднимаются на поверхность.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в администрации шахты.

"По уточненным данным, 236 человек эвакуированы, местонахождение 49 неизвестно. Выходят", - заявили в администрации. Таким образом, всего в шахте находилось 285 человек.

Позже в МЧС России подтвердили вывод 236 горняков на поверхность.

В пресс-службе регионального Центра медицины катастроф сообщали, что в результате задымления пострадали 40 горняков, двое из них - в тяжелом состоянии.

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