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На шахте "Листвяжная" нашли тела еще 13 человек

На шахте "Листвяжная" нашли тела еще 13 человек Тела еще 13 погибших шахтеров и горноспасателя обнаружены в шахте "Листвяжная" в Кузбассе.
В регионе
7 декабря 2021 г. 10:11
На шахте Листвяжная нашли тела еще 13 человек

Тела еще 13 погибших шахтеров и горноспасателя обнаружены в шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

Об этом передает Report со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Ведется их подъем на поверхность. Проводится поиск оставшихся двух погибших", отметил источник.

Отметим, что ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло 25 ноября и стало причиной гибели 46 горняков и пяти горноспасателей. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, которые проводили проверки на предприятии.

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Версия на английском языке 13 more bodies found at Listvyazhnaya coal mine in Russia

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