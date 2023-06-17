На северо-западе Турции введен карантин в 90 селах

В 90 селах провинции Бартын на северо-западе Турции объявлен карантин из-за заболевания ящур.
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Местное подразделение управления сельского и лесного хозяйств приступили к вакцинации скота.
За нарушение карантинного режима предусмотрен штраф в размере свыше 46 тыс. турецких лир (около 3,3 тыс. манатов).
Ящур - острое вирусное заболевание, характеризующееся интоксикацией и пузырьково-язвенным поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости, а также кожи межпальцевых складок и околоногтевого ложа.