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На северо-западе Турции введен карантин в 90 селах

На северо-западе Турции введен карантин в 90 селах В 90 селах провинции Бартын на северо-западе Турции объявлен карантин из-за заболевания ящур.
В регионе
17 июня 2023 г. 23:10
На северо-западе Турции введен карантин в 90 селах

В 90 селах провинции Бартын на северо-западе Турции объявлен карантин из-за заболевания ящур.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в населенных пунктах, где введены ограничительные меры, временно запрещен ввоз-вывоз и продажа скота.

Местное подразделение управления сельского и лесного хозяйств приступили к вакцинации скота.

За нарушение карантинного режима предусмотрен штраф в размере свыше 46 тыс. турецких лир (около 3,3 тыс. манатов).

Ящур - острое вирусное заболевание, характеризующееся интоксикацией и пузырьково-язвенным поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости, а также кожи межпальцевых складок и околоногтевого ложа.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə 90 kənd karantinə alınıb

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