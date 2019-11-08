На северо-западе Ирана в результате землетрясения погибли 4 человека, 70 пострадали - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере четыре человека погибли, еще 70 получили травмы в результате землетрясения на северо-западе Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в ночь на пятницу. Эпицентр подземных толчков располагался в 156 километрах юго-восточнее города Тебриз (провинция Восточный Азербайджан), его очаг залегал на глубине 62 километров.

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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Эпицентр подземных толчков располагался в 156 километрах юго-восточнее города Тебриз (провинция Восточный Азербайджан), его очаг залегал на глубине 62 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается.