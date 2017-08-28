На северо-западе Ирана произошло землетрясение, пострадали восемь человек

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Восемь человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,9, произошедшего этой ночью на северо-западе Ирана, передает Report со ссылкой на агентство IRNA.

По данным Института геофизики Тегеранского университета, землетрясение произошло в 03:44 по местному времени в провинции Восточный Азербайджан примерно в 100 км от административного центра провинции Тебриз.

Управляющий директор центра антикризисного управления провинции Халил Саеи сообщил, что в результате землетрясения многие здания были разрушены.

На месте работают команды спасателей.