На северо-западе Ирана при нападении боевиков погибли восемь пограничников

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Восемь иранских пограничников погибли в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана в результате нападения боевиков.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Mehr.

Представитель провинции Западный Азербайджан сообщил агентству, что столкновения между иранскими пограничниками и террористическими группировками, действующими в этом регионе, продолжаются.

Действующие в этом регионе боевики PJAK проводят диверсии и теракты, жертвами которых становились представители иранских властей и мирные граждане. Тегеран неоднократно обвинял США и спецслужбы Запада в поддержке курдских сепаратистов, действующих на территории страны.