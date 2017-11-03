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    На северо-западе Ирана при нападении боевиков погибли восемь пограничников

    Столкновения между иранскими пограничниками и террористическими группировками продолжаются

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Восемь иранских пограничников погибли в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана в результате нападения боевиков.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Mehr.

    Представитель провинции Западный Азербайджан сообщил агентству, что столкновения между иранскими пограничниками и террористическими группировками, действующими в этом регионе, продолжаются.

    Действующие в этом регионе боевики PJAK проводят диверсии и теракты, жертвами которых становились представители иранских властей и мирные граждане. Тегеран неоднократно обвинял США и спецслужбы Запада в поддержке курдских сепаратистов, действующих на территории страны.

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