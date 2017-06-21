На северо-западе Ирана арестованы 40 террористов ИГИЛ

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Иранский депутат Надер Газипур объявил об аресте множества террористов ИГИЛ в ряде городов иранской провинции Западный Азербайджан, сообщает Report cо ссылкой на иранские СМИ.

Депутат иранского меджлиса Надер Газипур, который представляет избирательный округ Урмия, объявил об аресте 40 агентов террористической группировки ИГИЛ, силами Управления разведки остана Западный Азербайджан, в городах Пираншахр, Сардашт, Махабад, Бакан и Текаб.

Он также добавил, что в период проведения операции у террористов ИГИЛ было обнаружено огромное количество оружия и боеприпасов. Они замышляли провести террористические акты в период наступления Ночи Предопределения 19, 21, 23 Рамазана и были своевременно обезврежены благодаря бдительности разведки в провинции Западный Азербайджан, добавил он.

Газипур отметил, что связи этих террористических элементов с зарубежными руководящими центрами будут подробно исследованы и министерство разведки будет продолжать свою деятельность по нейтрализации террористов.