На северо-востоке Москвы пятеро человек за сутки избили и ограбили двоих мужчин

Группа из пяти мужчин на северо-востоке Москвы избила и ограбила двух мужчин. Трое из нападавших, в числе которых 17-летний подросток, задержаны, они полностью признали вину в разбое.

Группа из пяти мужчин на северо-востоке Москвы избила и ограбила двух мужчин. Трое из нападавших, в числе которых 17-летний подросток, задержаны, они полностью признали вину в разбое.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

По данным следствия, пятеро мужчин напали и избили незнакомого мужчину в парке на северо-востоке Москвы. У одного из нападавших был пистолет, и он угрожал убийством. У первого потерпевшего украдены вещи на 17 тыс. рублей. В течение суток те же мужчины напали и жестоко избили еще одного человека, заставив его отдать им 40 тыс. рублей, 50 долларов, а также перевести 129 тыс. рублей на банковскую карту одного из соучастников. После совершенных преступлений злоумышленники скрылись.

Следователи устанавливают местонахождение двух других соучастников разбоя.