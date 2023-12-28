О нас

На северо-востоке Москвы при пожаре в многоэтажном доме погиб человек

На северо-востоке Москвы при пожаре в многоэтажном доме погиб человек Пожар произошел на 20-м этаже жилого дома на северо-востоке Москвы.
В регионе
28 декабря 2023 г. 13:33
На северо-востоке Москвы при пожаре в многоэтажном доме погиб человек

Пожар произошел на 20-м этаже жилого дома на северо-востоке Москвы.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"На Алтуфьевском шоссе произошло возгорание в квартире на 20-м этаже 22-этажного жилого дома. Площадь возгорания составила 50 кв. м. Один человек погиб", - сказал собеседник агентства.

Когда пожарные прибыли на место, люди из окон просили о помощи. Из соседней с горящей квартиры спасены взрослый и ребенок, еще одного человека спасли с 17-го этажа дома. Тушение осложняла высокая температура и серьезное задымление. В настоящее время возгорание потушено.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
28 декабря 2023 г. 12:03
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
27 декабря 2023 г. 16:34
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
27 декабря 2023 г. 13:57
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
26 декабря 2023 г. 22:33
Президент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
26 декабря 2023 г. 20:48
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
26 декабря 2023 г. 13:40
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
26 декабря 2023 г. 11:53
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
25 декабря 2023 г. 11:41
В Азербайджане 2024 год объявлен Годом солидарности во имя зеленого мира
В Азербайджане 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира"
25 декабря 2023 г. 11:28
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
24 декабря 2023 г. 17:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi