На северо-востоке Ирана поезд сошел с рельсов, погиб 21 человек

В результате схода с рельсов пассажирского поезда Мешхед-Йазд число погибших достигло 21.
Как передает Report со ссылкой на Mehrnews, в Обществе Красного Полумесяца Южного Хорасана сообщили, что к настоящему времени на место происшествия отправлены пять спасательных бригад.
В поезде было 348 пассажиров.
09.35
Утром в среду примерно в 50 км от иранского города Табас (на северо-востоке страны) сошел с рельсов пассажирский поезд.
Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, в результате железнодорожной аварии погибли 17 человек, около 50 получили ранения и травмы.
Иранское гостелевидение отмечает, что сведения о жертвах и пострадавших уточняются, число жертв может возрасти.