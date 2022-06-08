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На северо-востоке Ирана поезд сошел с рельсов, погиб 21 человек

На северо-востоке Ирана поезд сошел с рельсов, погиб 21 человек В результате схода с рельсов пассажирского поезда Мешхед-Йазд число погибших достигло 21.
В регионе
8 июня 2022 г. 15:43
На северо-востоке Ирана поезд сошел с рельсов, погиб 21 человек

В результате схода с рельсов пассажирского поезда Мешхед-Йазд число погибших достигло 21.

Как передает Report со ссылкой на Mehrnews, в Обществе Красного Полумесяца Южного Хорасана сообщили, что к настоящему времени на место происшествия отправлены пять спасательных бригад.

В поезде было 348 пассажиров.

09.35

Утром в среду примерно в 50 км от иранского города Табас (на северо-востоке страны) сошел с рельсов пассажирский поезд.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, в результате железнодорожной аварии погибли 17 человек, около 50 получили ранения и травмы.

Иранское гостелевидение отмечает, что сведения о жертвах и пострадавших уточняются, число жертв может возрасти.

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