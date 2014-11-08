На Северном Кавказе за 4 года погибло более 570 сотрудников правоохранительных органов РФ

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ На территории Северо-Кавказского округа (СКФО) с 2010 года при исполнении служебного долга, в том числе в спецоперациях, погибли 576 сотрудников правоохранительных органов.

Об этом, как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", сообщил представитель МВД ПФ Сергей Ченчик.

По его словам, число экстремистских и террористических проявлений в округе снижается, но оперативная обстановка остается сложной.

Ченчик отметил, что только в текущем году погибло 36 сотрудников органов правопорядка.

По статистике МВД РФ, в январе-сентябре 2014 года в ходе спецопераций в Северо-Кавказском федеральном округе ликвидировано 187 участников бандформирований, в том числе 30 главарей преступных группировок.