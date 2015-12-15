На Северном Кавказе ликвидированы 156 боевиков

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В 2015 году на Северном Кавказе удалось ликвидировать 156 боевиков, включая 36 главарей банд. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил сегодня директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.

Из числа уничтоженных главарей 20 человек ранее заявили о своем сотрудничестве с группировкой "Исламское государство".

По словам Бортникова, спецслужбам удалось также установить личности более 2,9 тыс. граждан России, подозреваемых в причастности к ИГ.

В общей сложности правоохранительные органы предотвратили 30 терактов и задержали более 770 бандитов и их пособников.