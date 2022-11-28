На севере Сирии ВС Турции нейтрализовали 14 террористов PKK/YPG

ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии 14 боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло РКК).
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом в понедельник сообщило Министерство нацобороны Турции.
Отмечается, что боевики пытались дестабилизировать ситуацию в зонах антитеррористической операции "Источник мира" и "Оливковая ветвь".
Напомним, что Турция также готовится к наземным операциям в Сирии и Ираке. данный вопрос обсуждается в рамках сегодняшнего заседания Кабмина под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.