На севере Сирии ВС Турции нейтрализовали 14 террористов PKK/YPG

ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии 14 боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло РКК).

ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии 14 боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло РКК).

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом в понедельник сообщило Министерство нацобороны Турции.

Отмечается, что боевики пытались дестабилизировать ситуацию в зонах антитеррористической операции "Источник мира" и "Оливковая ветвь".

Напомним, что Турция также готовится к наземным операциям в Сирии и Ираке. данный вопрос обсуждается в рамках сегодняшнего заседания Кабмина под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.