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На севере Сирии ВС Турции нейтрализовали 14 террористов PKK/YPG

На севере Сирии ВС Турции нейтрализовали 14 террористов PKK/YPG ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии 14 боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло РКК).
В регионе
28 ноября 2022 г. 12:55
На севере Сирии ВС Турции нейтрализовали 14 террористов PKK/YPG

ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии 14 боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло РКК).

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом в понедельник сообщило Министерство нацобороны Турции.

Отмечается, что боевики пытались дестабилизировать ситуацию в зонах антитеррористической операции "Источник мира" и "Оливковая ветвь".

Напомним, что Турция также готовится к наземным операциям в Сирии и Ираке. данный вопрос обсуждается в рамках сегодняшнего заседания Кабмина под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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