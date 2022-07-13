На севере Сирии нейтрализованы террористы PKK/YPG

ВС Турции нейтрализовали двух террористов PKK/YPG в зоне операции «Источник мира» на севере Сирии.

ВС Турции нейтрализовали двух террористов PKK/YPG в зоне операции "Источник мира" на севере Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает министерство национальной обороны Турции.

Террористы открыли огонь в районе операции "Источник мира" на севере Сирии и были нейтрализованы вооруженными силами Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.