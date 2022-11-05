На севере Сирии нейтрализованы 4 террориста PKK/YPG

Турецкий спецназ нейтрализовал четырех боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло РКК) на севере Сирии.

Турецкий спецназ нейтрализовал четырех боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло РКК) на севере Сирии.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает в субботу Министерство национальной обороны Турции.

Согласно сообщению, боевики PKK/YPG готовили атаку на зону антитеррористической операции "Щит Евфрата".

"Террористы нейтрализованы в ходе успешной операции сил специального назначения. ВС Турции продолжат предпринимать все необходимые меры с целью сохранения мира и спокойствия в регионе", - говорится в сообщении оборонного ведомства.