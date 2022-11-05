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На севере Сирии нейтрализованы 4 террориста PKK/YPG

На севере Сирии нейтрализованы 4 террориста PKK/YPG Турецкий спецназ нейтрализовал четырех боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло РКК) на севере Сирии.
В регионе
5 ноября 2022 г. 14:08
На севере Сирии нейтрализованы 4 террориста PKK/YPG

Турецкий спецназ нейтрализовал четырех боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло РКК) на севере Сирии.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает в субботу Министерство национальной обороны Турции.

Согласно сообщению, боевики PKK/YPG готовили атаку на зону антитеррористической операции "Щит Евфрата".

"Террористы нейтрализованы в ходе успешной операции сил специального назначения. ВС Турции продолжат предпринимать все необходимые меры с целью сохранения мира и спокойствия в регионе", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Версия на английском языке Four PKK/YPG terrorists neutralized in northern Syria

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