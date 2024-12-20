На севере Петербурга столкнулись два трамвая, пострадали пять человек

Два трамвая столкнулись на перекрестке проспектов Тихорецкого и Науки в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, пострадали пять человек.
Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
"Сегодня около 13:10 на пересечении проспектов Науки и Тихорецкого произошло столкновение двух трамваев. По предварительным данным, пострадали пять человек", - рассказал представитель пресс-службы.
Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.