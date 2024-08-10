На севере Кыргызстана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Таласской области на севере Кыргызстане.

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Таласской области на севере Кыргызстане.

Как передает Report об этом сообщают кыргызские СМИ, такие данные приводит институт сейсмологии республики.

По данным института, подземные толчки магнитудой 4,5 были зафиксированы в субботу в 11.26. Очаг землетрясения находился на территории Киргизии, в 20 километрах к югу от села Ынтымак, в 28 километрах от областного центра города Талас.

"В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Маданият, Ынтымак, Козучак - 3 балла, в селах Атай Огонбаева, Калба, Кум-Арык, Озгерюш и в городе Талас - 2,5 балла", - уточнили в сейсмоинституте.

По предварительным данным МЧС республики, разрушений и пострадавших в результате колебаний земной коры нет.